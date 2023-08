Stadt-Service in der Holsten-Galerie Personalausweise aus dem Automaten – in Neumünster ist das bald möglich Von Hannes Harding | 14.08.2023, 08:45 Uhr In der Holsten-Galerie können Bürger bald ihre Ausweisdokumente abholen - auch am Sonnabend bis 20 Uhr. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down

Am 20. November zieht das Bürgerbüro vom Alten Rathaus in neue Räume am Kuhberg. Dadurch sollen die Arbeit erleichtert und der Service verbessert werden. Ausweise und andere Dokumente soll es künftig aus dem Automaten geben.