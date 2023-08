Kirchenkreises Altholstein Pastorin Heide Rühe wechselt von Rickling nach Nordfriesland Von Stefanie Rasmussen | 08.08.2023, 12:18 Uhr Pastorin Heide Rühe verlässt Rickling und geht nach Nordfriesland. Foto: Stefanie Rasmussen up-down up-down

Die 59-Jährige wohnt bereits mit ihrem Mann in Leck. So will sie jetzt stärker als Seelsorgerin wirken.