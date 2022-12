Der Ricklinger Pastor Martin Rühe wird am Sonntag in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Jürgen Schindler up-down up-down Rickling Pastor Martin Rühe: Forschen statt Kanzel Von Jürgen Schindler | 13.12.2022, 18:00 Uhr

Pastor Martin Rüh (63) wird am Sonntag in der Ricklinger Dorfkirche in den Ruhestand verabschiedet. Für den neuen Lebensabschnitt hat Rühe ein Seminar absolviert. Das hat er nun vor.