Weil Passanten mutig einschritten, konnte in Neumünster ein Raub verhindert werden. Die Tatverdächtigen sind erst 15 Jahre alt. Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Polizeieinsatz in Neumünster Passanten verhindern Raub am helllichten Tag Von Dörte Moritzen | 22.05.2023, 12:11 Uhr

Mitten am Tag haben zwei Jugendliche in Neumünster in der Innenstadt versucht, einen älteren Mann auszurauben. Doch Passanten schritten mutig ein.