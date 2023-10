Ausstellung im Hof Lübbe Papier falten gegen Wut, Trauer und Angst – wie Kunst helfen kann Von Alexandra Bury | 10.10.2023, 09:33 Uhr Jack Reese zeigt seine interessanten Faltarbeiten. Foto: Alexandra Bury up-down up-down

Während der bundesweiten Woche der seelischen Gesundheit stellen Bewohner vom Haus an der Au in Boostedt am 11. Oktober im Hof Lübbe aus. Ergotherapeutin Andrea Franzen erklärt, wie künstlerisches Arbeiten helfen kann.