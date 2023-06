Oberbürgermeister Tobias Bergmann und Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger weihen die Alice-Spitz-Straße in Neumünster ein. Foto: Tilman Wrede up-down up-down Opfer des Holocaust aus Neumünster Eine Straße für Alice Spitz: Familie aus England und Frankreich bei der Einweihung Von Tilman Wrede | 10.06.2023, 11:56 Uhr

In Gedenken an die Jüdin Alice Spitz wurde in Neumünster im Stock-Guss-Neubaugebiet eine Straße nach ihr benannt. Am Freitagvormittag wurde sie offiziell im Beisein der Angehörigen aus England und Frankreich eingeweiht.