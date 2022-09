In der Impfstelle im ehemaligen AOK-Gebäude ist die Nachfrage bisher moderat. Foto: Alexandra von Fragstein up-down up-down Impfstelle Neumünster „Doppelschlag“ gegen das Virus: Die neuen Omikron-Impfstoffe sind da Von Alexandra von Fragstein | 15.09.2022, 18:00 Uhr

Anfang September wurden zwei an die Omikron-Variante des Coronavirus angepasste Impfstoffe von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zugelassen. Der Booster wird in der Impfstelle Neumünster seit Donnerstag, 8. September, an die ersten Menschen verimpft.