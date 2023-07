SWN-Verkehrschefin Sonja Kessal auf dem Betriebshof: Die großen Busse (von links) sollen auf Sicht auf alternative Antriebe umgestellt werden. In Tungfendorf und Gadeland haben die Kleinbusse ausgedient und werden vom On-Demand-Angebot Hin & Wech ersetzt. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down ÖPNV in Neumünster On-Demand-Dienst „Hin & Wech“ wird ausgebaut und kostet künftig nicht mehr als der Bus Von Rolf Ziehm | 26.07.2023, 13:56 Uhr

Mit dem Fahrplanwechsel am 6. August ändert sich auch das immer mehr zum Erfolgsmodell werdende Angebot „Hin & Wech“: Es ersetzt die Kleinbusse in Tungendorf und Gadeland und wird in der Woche auf den Abend ausgeweitet. Zudem kostet es nur noch den normalen Busfahrpreis. Der Komfortzuschlag von 1 Euro entfälllt.