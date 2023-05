Der VfR Neumünster hatte in dieser Saison einiges zu bejubeln, so wie hier einen von neun Treffern im Derby gegen den SV Tungendorf. Wie wird Rasensport nun schlussendlich abschneiden? Diese Frage wird am Sonnabend im Heimspiel gegen den TSV Altenholz beantwortet.

Foto: Arne Schmuck