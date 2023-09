Nordbau 2023 in Neumünster So kann die Energiewende in den eigenen vier Wänden funktionieren Von Rolf Ziehm | 07.09.2023, 15:54 Uhr Halle 7 ist der zentrale Anlaufpunkt für den Bereich Heizung und Energietechnik. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down

Am 8. September will der Bundestag das heiß diskutierte „Heizungsgesetz“ verabschieden. Die Verbraucher sind total verunsichert, was künftig erlaubt und gefördert wird. Informationen gibt es auf der Messe in Halle 7.