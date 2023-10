Konzert von Steffie Steup „Singender Rotkohl aus Dithmarschen“ bei der Niederdeutschen Bühne in Neumünster Von Joshua Hirschfeld | 19.10.2023, 14:01 Uhr Steffie Steup und ihre „Danzdeerns“ spielen bei der Niederdeutschen Bühne in Neumünster. Foto: Michael Ermel up-down up-down

Steffie Steup präsentiert gemeinsam mit ihren „Danzdeerns“ am 28. Oktober bei der Niederdeutschen Bühne in Neumünster ihre plattdeutschen Texte und Melodien. „Dor wackelt de Wand“, kündigt der Veranstalter an.