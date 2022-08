Auf der Bühne ist noch einiges zu tun: Niels Münz (von links), Anneke Schröder-Dijkstra, Jan Köber von der Sparkasse, Susanne Reimers und Dennis Willert freuen sich auf die neue Saison. FOTO: Alexandra von Fragstein up-down up-down Saisonstart 2022/23 in Neumünster Niederdeutsche Bühne: Neustart nach Brand Von Alexandra von Fragstein | 24.08.2022, 08:00 Uhr

Nach der Brandstiftung Anfang Juni startet die Niederdeutsche Bühne am 2. September vorzeitig in die neue Saison. „Katharina de Grote“ feiert nach dem frühzeitigen Ende der Spielzeit nun endlich Premiere. Außerdem erwarten die Zuschauer spannende Sonderveranstaltungen zum 100-jährigen Bestehen der NBN in 2023.