Angebot für Jugendliche Neustart für den Jugendraum in Boostedt Von Alexandra Bury | 07.09.2023, 09:47 Uhr Noch ist die Tür zum Jugendraum in Boostedt geschlossen. Das soll sich noch in diesem Monat ändern. Foto: Alexandra Bury up-down up-down

In der Gemeinde Boostedt soll noch in diesem Monat wieder Leben in den Jugendraum kommen. Das sind die Pläne.