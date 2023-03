Offenbar haben brutale Räuber den Dönerladen an der Christianstraße in Neumünster angezündet. Jetzt wurde eine hohe Belohnung ausgesetzt. Foto: Danfoto up-down up-down Hohe Belohnung ausgelobt Betreiber gefesselt im brennenden Dönerladen in Neumünster zurückgelassen Von Dörte Moritzen | 02.03.2023, 16:17 Uhr

Nach dem Feuer in einem neu eröffneten Dönerladen an der Christianstraße in Neumünster hat die Polizei jetzt erschreckende Details bekannt gegeben. Offenbar haben brutale Räuber das Feuer gelegt und den Imbissbetreiber hilflos im brennenden Laden zurückgelassen.