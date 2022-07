Hunderte Meter standen die künftigen Bewohner von Neumünstrum - zum Teil mit Eltern - am Sonnabend vor den Stadttoren. FOTO: Christian Lipovsek up-down up-down Exklave von Neumünster Andrang vor dem Arbeitsamt: Neumünstrum startet mit Vollbeschäftigung Von Christian Lipovsek | 03.07.2022, 14:54 Uhr

Hunderte Kinder sahen sich am Sonnabend in ihrer künftigen Stadt um und holten sich schon mal Arbeitsverträge. So verlief der Schnuppertag.