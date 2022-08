Den Stehtisch für sein Büro hat Tobias Bergmann angeschafft, um konzentrierter und effizienter arbeiten zu können. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down OB Tobias Bergmann ist am 1. September ein Jahr im Amt Tobias Bergmann: „Verwaltung funktioniert - wenn wir richtig gefordert sind, kriegen wir das hin“ Von Rolf Ziehm | 31.08.2022, 16:00 Uhr

Am 30. Mai 2021 setzte sich Tobias Bergmann (51) in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Dr. Olaf Tauras durch. Nach der Vereidigung im Juli begann dann am 1. September 2021 offiziell die sechsjährige Amtszeit von Neumünsters Oberbürgermeister. Eine Jahres-Bilanz.