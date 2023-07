Jens Möller-Lange freut sich auf neue Herausforderungen in seinem Ruhestand. Foto: Leon Damerow up-down up-down Förderzentrum Gustav-Hansen-Schule Neumünsters dienstältester Schulleiter Jens Möller-Lange hört auf Von Leon Damerow | 14.07.2023, 10:13 Uhr

Von der Tankstelle zur Schulleitung: Nach fast einem Vierteljahrhundert an der Spitze des Förderzentrums Gustav-Hansen-Schule in Neumünster verabschiedet sich Jens Möller-Lange vom Schuldienst. Doch wie blickt der 65-Jährige auf seine Amtszeit zurück und was sind seine weiteren Pläne?