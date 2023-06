Licht und Schatten Foto: Nicolas Armer up-down up-down Verkehr in Neumünster Warum Zebrastreifen am Großflecken eine denkwürdige Lösung wären Eine Kolumne von Hannes Harding | 03.06.2023, 15:13 Uhr

Zwei provisorische Zebrastreifen erleichterten für wenige Tage das Überqueren der Straße am Großflecken in Neumünster. Dies so zu belassen, wäre eine einfache Lösung. Und die sind oft die besten.