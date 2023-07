Der Stadtteilbeirat Wittorf: Claudia Broy (Grüne, von links), Stadtteilvorsteherin Sabine Krebs (CDU), Philipp Beutler (SPD), Hans-Jürgen Holland (SPD), Günter Schöbel (CDU), Alexander Hildebrandt (CDU) und Eike Schmidt (FDP). Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Erste Beiratssitzung nach der Kommunalwahl Klare Verhältnisse in Neumünster-Wittorf: Der Stadtteilbeirat steht Von Benjamin Steinhausen | 22.07.2023, 11:03 Uhr

Es war die erste Sitzung eines Stadtteilbeirats in Neumünster nach der Kommunalwahl. Der Vorstand bestätigte Sabine Krebs (CDU) als Stadtteilvorsteherin in Wittorf. Thema war auch ein neuer Spielplatz, der gar nicht in Wittorf entstehen soll. Warum der trotzdem relevant für den Stadtteil ist.