Raub am Nachmittag Wieder wird in Neumünster ein älteres Ehepaar zuhause überfallen Von Dörte Moritzen | 22.11.2022, 13:00 Uhr

Schon wieder ist ein unbekannter Täter in Neumünster in ein Haus eingedrungen und hat die älteren Bewohner überfallen. In den vergangenen Wochen gab es bereits ähnliche Taten in der Stadt.