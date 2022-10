Astrid Frevert, Leiterin des Museum Tuch + Technik, geht davon aus, dass der Betrieb auch im Winter weiter geht. Foto: Alexandra Bury up-down up-down Energiekrise 2022 in Neumünster Wie Theater, Kino und Museum durch den Winter kommen wollen Von Alexandra Bury | 17.10.2022, 07:45 Uhr

Einen Energie-Lockdown in der Kultur wird es in Neumünster in diesem Winter voraussichtlich nicht geben. Trotz nicht absehbarer Preisentwicklungen für Heizung und Strom wollen die Kulturstätten in der Stadt offen bleiben.