Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt und Diakonie-Geschäftsführer Heinrich Deicke besuchten zahlreiche diakonische Einrichtungen. Foto: Hannes Harding up-down up-down Beispiel Neumünster Wie Kirche und Diakonie noch enger zusammenarbeiten können Von Hannes Harding | 02.06.2023, 12:13 Uhr

Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt besuchte am Mittwoch zahlreiche Einrichtungen in Neumünster, um sich über die mögliche Verzahnung von diakonischer und kirchlicher Arbeit zu informieren. Im Familienzentrum am Anschar-Forum fand sie ein Paradebeispiel.