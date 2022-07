10.000 Zuschauer sind dabei, als der VfR am 23. Spieltag der Saison 1958/59 beim Heimspiel im Stadion an der Geerdtsstraße den großen HSV in die Schranken verweisen kann. Mit einem 1:1 gehen die Mannschaften damals in die Halbzeit- Pause. Am Ende aber steht es 2:1 für den Verein aus Neumünster. Das Foto zeigt, wie VfR-Torwart Lipp, dessen Markenzeichen eine Schirmmütze war, den anstürmenden Uwe Seeler stoppen kann.

FOTO: Walter Erben/Archiv: M. Krebs up-down up-down