Nur wenige Stunden nach der Tat standen zwei Diebe in Neumünster vor Gericht. FOTO: Dörte Moritzen Amtsgericht Neumünster Urteil kurz nach der Tat: Die EC-Karte steckte in der Unterhose Von Dörte Moritzen | 16.06.2022, 14:45 Uhr

Die Tat war keine 24 Stunden alt, da gab es vom Amtsgericht Neumünster bereits die Quittung. In einem sogenannten beschleunigten Verfahren mussten sich zwei junge Männer am Mittwochnachmittag verantworten, nachdem sie am Vorabend aus einem geparkten Auto ein Portemonnaie gestohlen haben sollen.