Seit März steht der schwarze VW Golf Plus ohne Kennzeichen am Ochsenweg. Wenn der Halter nicht bald reagiert, wird es teuer. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Abgestelltes Auto in Neumünster Verwaister Golf am Ochsenweg – was steckt dahinter? Von Benjamin Steinhausen | 22.04.2023, 12:04 Uhr

Am Ochsenweg parallel zur Altonaer Straße in Neumünster steht seit geraumer Zeit ein schwarzer VW ohne Kennzeichen. Was steckt dahinter? Wir haben mit Stadt und Polizei gesprochen.