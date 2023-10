Ein Wachdienst-Mitarbeiter ist am Sonnabendnachmitag in der Holsten-Galerie in Neumünster brutal zusammengeschlagen worden. Nach Polizeiangaben waren fünf junge Männer gezielt auf ihr Opfer losgegangen, kurz nachdem der Wachmann einen von ihnen gegen 16.15 Uhr des Einkaufszentrums verwiesen hatte.

Wachmann „nicht unerheblich verletzt“

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der Mitarbeiter des privaten Wachdienstes „nicht unerheblich verletzt“. Die jungen Männer flüchteten nach der Tat. Die Personalien des Hauptbeschuldigten sind der Polizei bekannt. Gegen ihn wird ermittelt.

Neben dem Rettungsdienst waren zahlreiche Streifenwagenbesatzungen von Polizei und Autobahnpolizei im Einsatz. Die Fahndung nach den weiteren Beteiligten blieb erfolglos.