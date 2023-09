Der Messeturm und die Leichtbauhallen auf dem Außengelände der Holstenhallen sind seit etwa zwei Wochen aufgebaut – ein untrügliches Zeichen, dass die heiße Phase der Vorbereitungen auf die Nordbau begonnen hat. Vom 6. bis 10. September präsentieren gut 660 Aussteller aus 17 Nationen in Neumünster die Neuheiten der Baubranche. Die Nordbau ist damit seit Wochen ausgebucht, das Außengelände sogar schon seit Jahresbeginn.

Holstenhallen-Chef Dirk Iwersen ist sich sicher, dass die Nordbau wieder genau die richtigen Themen setzt. Foto: Rolf Ziehm Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Erzeugung und Einsparung von Energie“ in Halle 7 der Nordbau

„Wir haben gerade in dieser Zeit des Umbruchs – Stichwort Energiewende und Klimaschutz – viele Zukunftsthemen“, sagte Holstenhallen-Chef Dirk Iwersen. Wie die Nordbau diese Themen aufgreift, zeigt der Messeschwerpunkt „Erzeugung und Einsparung von Energie“ in Halle 7. Initiatoren und Partner sind dort der Eigentümerverein Haus und Grund, die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein und die Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen.

Wer sich für den Innenausbau, etwa in Bad oder Küche, interessiert, wird ebenfalls in Halle 7 fündig. „Hier ballt sich die Kompetenz für den privaten Bauherrn und Messebesucher“, sagt Iwersen. Der Garten- und Landschaftsbau ist in Halle 4 heimisch. Die zentrale Freisprechungsfeier der Dachdecker hat auf der Nordbau ebenso Tradition wie die Vorbereitung auf den Leistungswettbewerb der Maler und Lackierer.

Ressourcenschonendes Bauen, Forschung, Wasser

Unter dem Stichwort „Das zweite Leben der Baustoffe“ macht die Nordbau das Thema nachhaltiges und ressourcenschonendes Bauen zum Thema. In Halle 1 demonstriert der Forschungspavillon der TH Lübeck den 3-D-Druck von Betonteilen. Halle 6 ist dem Sonderthema Wasser gewidmet. Und natürlich wirbt die Branche auf der Messe für die „Faszination der Bauberufe“.

Der Messeturm an der Rendsburger Straße steht seit zwei Wochen. Foto: Rolf Ziehm Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Immobilie zukunftsfest machen und den Wert erhalten

Sie zeigen mit Fachfirmen „Lösungen zum ganz persönlichen Beitrag für die Energiewende“, so Iwersen. „Es geht darum, die eigene Immobilie zukunftsfest und werterhaltend, ja sogar wertsteigernd zu machen.“ Neben der Lage werde der energetische Zustand einer Immobilie immer wichtiger. Iwersen: „Vor Ort sind alle namhaften Hersteller von Heiz- und Energietechnik, dazu die neutrale Beratung“, sagt Iwersen.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Die Nordbau bietet wie in den Vorjahren die Möglichkeit, über die Homepage https://nordbau.de sogenannte Messescouts zu buchen, die hersteller- und produktunabhängig beraten. Inklusive dem Eintritt für zwei Personen kostet das 35 Euro. Das Tagesticket kostet ansonsten 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, das Feierabendticket 6 Euro (ab 15 Uhr Mittwoch bis Freitag). Das Dauerticket für die komplette Messedauer kostet 20 Euro, Schüler und Studenten zahlen 5 Euro. Geöffnet ist die Nordbau jeweils von 9 bis 18 Uhr.

Parkplätze und Shuttlebusse

Die beiden Eingänge sind „West“ an der Justus-von-Liebig-Straße und „Süd“ von der Max-Johannsen-Brücke aus, wo sich auch ein Großteil der Aussteller- und Besucherparkplätze befinden. Ein weiterer großer Parkplatz ist an der früheren Hindenburg-Kaserne. Beide großen Parkplätze bieten einen Shuttleservice mit Bussen. An den Eingängen sind sogenannte Info-Pads zur schnellen Information über Aussteller, Angebote und wie man dort hingelangt.

Kinderbetreuung durch den Kinderschutzbund

An den Messetagen bieten die Holstenhallen mit dem neuen Kooperationspartner Kinderschutzbund von 10 bis 18 Uhr eine Kinderbetreuung an. „Die haben das Thema Klippo – das wollen wir bei allen unseren Veranstaltungen künftig mit dem Kinderschutzbund anbieten. Kinder haben dort eine Anlaufstelle“, so Dirk Iwersen.

Gastronomie in Halle 2

Auch gastronomisch dürfte kein Messebesucher zu kurz kommen. Dafür sorgt der große Gastro-Bereich in der dafür extra schick gemachten Halle 2.