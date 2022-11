Aufgrund dringend notwendiger Asphaltierungsarbeiten muss mit dem Ring eine der meistbefahrenen Straßen Neumünsters zeitweise voll gesperrt werden. Betroffen ist der Kreuzungsbereich Christianstraße / Ilsahl / Tungendorfer Straße ab Freitag, 18. November, um 16 Uhr.

Die Erneuerung der Deckschicht soll laut Mitteilung bis Sonntag, 20. November, andauern. Der Verkehr wird demnach weiträumig umgeleitet. In dem Zusammenhang ändert sich auch die Linienführungen der Busse. Am Montag, 21. November, beginnt um 9 Uhr dann die Wiederherstellung der Fahrbahnmarkierung, so dass auch der Wochenstart mit erheblichen Behinderungen einhergehen dürfte.