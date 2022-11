Nach einem Diebstahl musste sich ein Mann (31) vor dem Amtsgericht in Neumünster verantworten. Das Gericht versuchte ihm mit dem Urteil auch zu helfen, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down Prozess am Amtsgericht Neumünster Verzweifelter Dieb auf der Anklagebank: „Helfen Sie mir!“ Von Dörte Moritzen | 23.11.2022, 14:52 Uhr

Der Mann, der am Mittwochmorgen in Neumünster vor dem Amtsrichter saß, war vor fast zwei Jahren offenbar durch alle Raster gefallen. Jetzt musste er sich wegen eines Diebstahls mit Waffen verantworten - und hatte nur eine Bitte an das Gericht: „Helfen Sie mir!“