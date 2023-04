Der Wochenmarkt an Sonnabenden auf dem Großflecken gilt unter Beschickern als „heilige Kuh“. Doch die Standbetreiber fürchteten um ihren Standort. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Ratsversammlung Neumünster Wochenmarkt auf dem Großflecken: Verunsicherung unter den Beschickern Von Grischa Malchow | 06.04.2023, 08:06 Uhr

Soll der Wochenmarkt an Sonnabenden vom Großflecken auf den Kleinflecken ziehen? Diese Befürchtung hatten die Marktbeschicker in Neumünster. Die Ratsversammlung nahm sich der Sache an.