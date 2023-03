Zusammen geht mehr: Die Beschäftigten fordern 10,5 Prozent oder mindestens 500 Euro mehr Gehalt. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Verdi-Warnstreik in Neumünster Kampf für mehr Geld und gleiche Rechte für Frauen Von Benjamin Steinhausen | 08.03.2023, 16:12 Uhr

Verdi hat zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen und 450 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes sind dem Aufruf gefolgt und am Mittwoch auf die Straße gegangen. Der Demonstrationszug zog lautstark durch die Innenstadt. Was die Demonstranten fordern und was sie sich von den Arbeitgebern wünschen.