In Neumünster stand jetzt ein Mann vor Gericht, der in Boostedt in ein Haus eingebrochen sein soll - ähnlich wie hier auf dem Foto. Dabei soll er den Bewohner verletzt haben. Symbolfoto: Daniel Bockwoldt / dpa up-down up-down Prozess in Neumünster Einbruch mit Prügelei in Boostedt: Darum muss der Angeklagte ins Gefängnis Von Dörte Moritzen | 13.06.2023, 16:11 Uhr

Für die Hausbewohner muss es ein Albtraum gewesen sein: Mitten am Tag standen plötzlich zwei Einbrecher in ihrem Haus in Boostedt – und es kam zum Kampf. Jetzt wurde die Sache in Neumünster vor dem Schöffengericht verhandelt.