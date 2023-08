Schwerer Unfall in Neumünster Zusammenstoß mit Zug an der Rendsburger Straße: War es eine Geisterfahrt? Von Dörte Moritzen | 21.08.2023, 15:03 Uhr An dieser Stelle am Bahnübergang an der Rendsburger Straße in Neumünster stieß ein Auto mit einem Zug zusammen. Aufgrund der Baustelle darf zurzeit nicht stadtauswärts gefahren werden. Der Fleck links im Bild zeigt, wo das Unfallauto zum Stehen kam. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down

Wie konnte es dazu kommen? Der schwere Unfall, der sich am Sonntag am Bahnübergang an der Rendsburger Straße in Neumünster ereignete, wirft Fragen auf. Am frühen Morgen kollidierte dort ein Kleinwagen mit einem Zug. Kam die Autofahrerin in der Baustelle auf gefährliche Abwege?