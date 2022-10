Die Polizei ist weiter mit starker Präsenz vor Ort. Foto: Gunda Meyer up-down up-down Videoüberwachung in Rencks Park in Neumünster Wegen massiver Kriminalität: Fast die gesamte Innenstadt ist nun „gefährlicher Ort“ Von Gunda Meyer | 14.10.2022, 15:00 Uhr | Update vor 2 Min.

Neben Rencks Park sind nun auch der Großflecken, die Teichuferanlagen und weitere Bereiche in der Innenstadt zu gefährlichen Orten erklärt worden. Eine Videoüberwachung ist in der Vorbereitung. TBZ-Mitarbeiter bekommen Gewaltpräventionstraining. Auch in Kiel gibt es einen gefährlichen Ort. Andere wurden von der Polizeiliste wieder gestrichen.