Trauer um Heide Simonis In Neumünster wehen die Fahnen auf Halbmast Von Dörte Moritzen | 13.07.2023, 11:16 Uhr

Nach dem Tod der ehemaligen Ministerpräsidentin Heide Simonis wehen an allen städtischen Gebäuden in Neumünster die Fahnen auf Halbmast. Außerdem appelliert der Oberbürgermeister an weitere Städte und Gemeinden.