Eigentlich sollten die beiden neu im Tierpark Neumünster angekommenen Hühner Dolly und Parton nur bis zum 3. Februar in Quarantäne bleiben. Tierparkleiterin Verena Kaspari befürchtet, dass die Isolation noch viele weitere Wochen dauern wird. Foto: Grischa Malchow up-down up-down Geflügelpest in Negenharrie Vogelgrippe: Das bedeutet der Ausbruch für den Tierpark Neumünster und die Besucher Von Grischa Malchow | 20.01.2023, 18:43 Uhr

Neumünsters Tierpark gehört nach den Vogelgrippe-Fällen in Negenharrie zur Überwachungszone. Die angeordnete Stallpflicht gehe auf die Psyche der Vögel, so Tierparkchefin Verena Kaspari. Einen Lösungsansatz findet sie in Dänemark.