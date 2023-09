Nordbau 2023 in Neumünster Studenten zeigen im Forschungs-Pavillon, wie der 3D-Druck den Bau revolutionieren kann Von Rolf Ziehm | 08.09.2023, 15:56 Uhr Niklas Stöckmann ist Architekturstudent an der TH Lübeck und verdeutlicht die Dimension des im 3D-Druck entstandenen Gewölbedaches. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down

Am Stand der TH Lübeck in Halle 1 zeigen Architekturstudenten ein freitragendes Dach aus Betonelementen, die in einem 3D-Drucker entstanden sind.