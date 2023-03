Viel Geduld brauchten die Eltern Magdalena und Thomas aus Flintbek mit ihren Kindern Nele(6) und Jacob (3) an einer der Eisenbahnanlagen. Foto: Klaus Merz up-down up-down Messe in den Holstenhallen Neumünster Modellbau Schleswig-Holstein: Eine Welt in Miniaturform Von Klaus Merz | 05.03.2023, 13:00 Uhr

Die Messe Modellbau Schleswig-Holstein begeisterte am Wochenende. Tausende Fans von Fahrzeugen aller Art in Miniaturform kamen in die Holstenhallen.