Weil über die A7 ein besonderer Schwerlasttransport rollen soll, muss jetzt die Anschlussstelle Neumünster-Süd Richtung Süden für Umbauarbeiten gesperrt werden. Symbolfoto: dpa Bauarbeiten an der Autobahn 7 Schwerlasttransport: Anschlussstelle Neumünster-Süd wird gesperrt Von Dörte Moritzen | 23.05.2023, 07:03 Uhr

Die Anschlussstelle Neumünster-Süd muss Ende Mai an zwei Tagen in Richtung Hamburg über Stunden gesperrt werden. Grund ist ein besonderer Schwerlasttransport auf der Strecke, der spezielle Vorbereitungen an der Autobahn 7 erforderlich macht.