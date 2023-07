Bei einem Unfall auf der L328 ist es auf Höhe der A7-Anschlussstelle Neumünster-Nord zu einem schweren Verkehrsunfall kommen. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Schwerer Unfall auf L328/A7 bei Neumünster Streifenwagen kollidiert mit BMW – drei Personen schwer verletzt und | 05.07.2023, 17:48 Uhr Von Benjamin Steinhausen Grischa Malchow | 05.07.2023, 17:48 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen kam es auf der L328 zu einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen der Polizei. Ein Verletzter musste per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.