Die Hauptstelle der Sparkasse Südholstein befindet sich noch an der Kieler Straße 1 - 3 in Neumünster. Im zweiten Halbjahr 2025soll der Umzug in das dann grundsanierte und neu aufgebaute ehemalige Karstadt-Gebäude am Großflecken erfolgen.

Foto: Rolf Ziehm