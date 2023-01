Zuletzt 2020 konnte "Neumünster singt und spielt" kurz vor dem Lockdown stattfinden. Foto: Gabriele Vaquette. up-down up-down „Neumünster singt und spielt“ 11./12. März 2023 Diese 28 Chöre, Orchester, Solisten und Tanzgruppen treten auf Von Rolf Ziehm | 13.01.2023, 14:30 Uhr

Nach zwei coronabedingten Absagen 2021 und 2022 nehmen Johannes C. Nicolaysen und sein Orga-Team einen neuen Anlauf. Zwei Vorstellungen gibt es am 11. und am 12. März.