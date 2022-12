Ein Teil der „Hin & Wech“-Flotte: Die Fahrzeuge reichen bei Weitem nicht mehr aus. Immer wieder kommt es mittlerweile zu Engpässen bei der Beförderung. Weitere Wagen und Fahrer sollen Abhilfe schaffen. Foto: Stadtwerk Neumünster (SWN) up-down up-down Fahrdienst „Hin & Wech“ in Neumünster SWN warnen aufgrund der großen Nachfrage vor Engpässen an den Feiertagen Von Dörte Moritzen | 22.12.2022, 15:41 Uhr

Seit August 2020 gibt es in Neumünster den Fahrdienst „Hin & Wech“. Am Sonntag ersetzt er den Linienverkehr der Busse seit August 2022 sogar komplett. Laut Stadtwerke kommt das Angebot gut an, es gibt jedoch Engpässe und kritische Stimmen.