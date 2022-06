Schwer bewaffnete Einsatzkräfte sperrten die Christianstraße ab. FOTO: Danfoto Stundenlange Sperrungen Neumünster: SEK stürmt Wohnung mit Blendgranate Von Danfoto | 08.06.2022, 08:30 Uhr | Update vor 29 Min.

In einem Mehrfamilienhaus in Neumünster soll es zu einer Bedrohung mit einer Schusswaffe gekommen sein. Schwer bewaffnete Polizisten riegelten das Gebiet ab. Das SEK rückte an.