Schwimmerin Tanja Scholz hat gerade drei Gold- und zwei Silbermedaillen bei den Para-Weltmeisterschaften gewonnen. Jetzt freut sie sich auf den Inklusions-Schwimm-Cup in Neumünster und verrät, warum Sport so wichtig ist. FOTO: Dörte Moritzen up-down up-down Interview der Woche Nach dem Unfall: So half der Sport Para-Schwimmweltmeisterin Tanja Scholz aus der Krise Von Dörte Moritzen | 24.06.2022, 08:00 Uhr

Vor fast genau zwei Jahren änderte sich für Tanja Scholz (37) durch einen Reitunfall ihr Leben. Die Elmshornerin erlitt einen inkompletten Querschnitt und sitzt seitdem im Rollstuhl. Ein Jahr später, aus der durch den Schicksalsschlag ausgelösten tiefen Lebenskrise heraus, entdeckte sie das Para-Schwimmen für sich. Seit Dezember 2021 startet sie für den PSV Neumünster. Ihre Trainer sind die bekannte Paralympics-Gewinnerin Kirsten Bruhn sowie deren Vater Manfred. Bei den Weltmeisterschaften im Para-Schwimmen im portugiesischen Funchal gewann Tanja Scholz vor wenigen Tagen drei Gold- und zwei Silbermedaillen. Tanja Scholz lebt mit Ehemann Björn und drei Kindern in Elmshorn und arbeitet als Stationsassistentin für ein Krankenhaus. Am Sonnabend geht sie beim Inklusions-Schwimm-Cup in Neumünster an den Start. Mit Courier-Redakteurin Dörte Moritzen sprach sie über die Bedeutung des Schwimmsports - nicht nur für ihr Leben.