Holstenköste 2023 Polizei meldet einen ruhigen Start: Doch an der Roonstraße wurde plötzlich geschossen Von Dörte Moritzen | 09.06.2023, 09:41 Uhr

15.000 Besucher feierten am Donnerstagabend in Neumünster den ersten Tag der Holstenköste. Die Polizei zog zum Auftakt des Stadtfestes eine durchweg positive Bilanz. Allerdings mussten die Ermittler zur Roostraße ausrücken. Dort waren in der Nacht Schüsse gefallen.