TBZ-Mitarbeiter markierten am Mittwoch die Radwegfurt an der Einmündung der Bismarckstraße auf die Christianstraße. Foto: Gunda Meyer up-down up-down Verkehrssicherheit in Neumünster An diesen Stellen sollen rot markierte Furten den Radverkehr sicherer machen Von Rolf Ziehm | 27.10.2022, 13:00 Uhr

Am Mittwoch erst überrollte ein Lkw beim Abbiegen einen Radfahrer am Holsatenring. Mit der besseren Kennzeichnung der Radwege will die Stadt für mehr Aufmerksamkeit und Schutz sorgen.