Drei Mal wurde die Sparkassen-Filiale Ende Juli, Anfang August innerhalb weniger Tage bedroht und geräumt. Jedes Mal wurde der Bereich weiträumig abgesperrt. Eine Bombe wurde nicht gefunden. FOTO: Dörte Moritzen up-down up-down Beschleunigtes Verfahren am Amtsgericht Neumünster Prozess nach drei Bombendrohungen: Angeklagter überraschte mit außergewöhnlichem Motiv Von Dörte Moritzen | 19.08.2022, 16:29 Uhr

Es begann vor rund drei Wochen: Drei Mal innerhalb weniger Tage musste die Sparkassen-Filiale am Großflecken in Neumünster nach Bombendrohungen geräumt werden. Jetzt stand ein Mann (43) in einem beschleunigten Verfahren vor Gericht und erzählte eine abenteuerliche Geschichte.