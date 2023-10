Polizei in der Innenstadt präsent Razzia in Rencks Park: Polizeihund findet Drogen im Gebüsch Von Dörte Moritzen | 11.10.2023, 08:49 Uhr Immer wieder durchsucht die Polizei Rencks Park in Neumünster, seit die Grünanlage als Treff der Drogenszene gilt. Archivfoto: Gunda Meyer up-down up-down

Bei einer Durchsuchungsaktion am Dienstagabend in Rencks Park in Neumünster hat ein Polizeihund im Gebüsch Drogen entdeckt. Die Beamten zeigten aus gegebenem Anlass auch noch weitere Präsenz in der Innenstadt.