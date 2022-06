Die Polizei hat in Neumünster offenbar eine Serie von Brandstiftungen aufgeklärt. FOTO: Friso Gentsch Festnahme in Neumünster Container in Flammen: Ist ein 19-Jähriger ein Serienbrandstifter? Von Dörte Moritzen | 07.06.2022, 11:37 Uhr

Die Polizei in Neumünster hat einen jungen Mann (19) festgenommen, der für mehrere Brandstiftungen in der Innenstadt verantwortlich seinen soll. Er kam in Untersuchungshaft.